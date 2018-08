Des pluies violentes et de la grêle devrait tomber sur la Dordogne dans la nuit de mardi à mercredi selon Météo France. Des orages qui arrivent au plus mauvais moment pour les viticulteurs qui devaient commencer leurs vendanges dans 5 jours.

Dordogne, France

Des températures caniculaires devraient être atteinte dans la journée de demain dans le Périgord : entre 33 et 35 degrés ! Des températures bien supérieures au normales de saison. Cette masse d'air chaude devrait rencontrer de l'air froid en altitude et créer les conditions des fameux orages du mois d'août.

La perturbation devrait arriver par le Périgord pourpre mardi soir vers 21h et balayer tout le département du sud-ouest au nord-est pendant la nuit. Selon Valérie Mourot, prévisionniste à Météo France, les vents devraient "pulvériser la barre des 80 km/h et il pourrait pleuvoir en une heure 10 litres par mètre carré."

Chaque orage devient un danger" - Bernard Banizette, maître de chais

Une catastrophe pour les viticulteurs du coin. Bernard Banizette est maître de chais sur le domaine du Château Puy Servain, pas très loin de Sainte Foy La Grande. A cinq jours des vendanges, la grêle serait dramatique pour ses vignes : "On risque de perdre la récolte. La grêle va apporter plein de champignons et les grappes vont pourrir. Si près des vendanges, ce serait incontrôlable puisqu'on ne peut plus traiter les raisins." Pour les exploitations qui travaillent en flux tendu, l'avenir de l'entreprise se joue à chaque récolte. "Chaque orage devient un danger, déplore Bernard Banizette. _Nous n'avons pas de stock, donc perdre une récolte mettrait l'entreprise en péril._"

Un danger très difficile à anticiper. Des canons anti-grêle ont été installé par les syndicats un peu partout dans le département mais, même si elle est efficace, cette technique n'est pas infaillible. Bilan mercredi matin...