Plus de 80 km/h en Ribéracois, 75 km/h en Bergeracois et des rafales à plus de 60 km/h du côté de Périgueux. On est loin des pointes à plus de 90 km/h du début de semaine, mais le vent a soufflé fort sur la Dordogne ce mercredi matin et perturbé la circulation sur les routes.

Coupures de courant et trafic SNCF interrompu

Un arbre est tombé sur des fils électriques sur la D689 entre Saint-Pierre-de-Chignac et Fossemagne gênant le passage des voitures. Même constat, sur la route de Meyrals à Campagne, dans le secteur de Mensignac, à Beaussac, mais aussi devant la pourdrerie de Bergerac. Une voiture a d'ailleurs percuté cet arbre un peu avant 8h. Le trafic des trains a été interrompu entre Brive et Périgueux à cause d'un arbre sur les voies. Des coupures de courant ont par ailleurs été signalées à Manzac-sur-Vern ou Saint-Aulaye.

⚠️ La #Dordogne a été placée en vigilance #Jaune pour vents violents par météo France. Soyez attentifs dans vos déplacements et si vous pratiquez des activités sensibles au risque météorologique. Suivez l’évolution de la situation sur https://t.co/yhQZnD2T3h#Eleanorpic.twitter.com/hUJz9nofHy — Préfet de Dordogne (@Prefet24) January 3, 2018

