Le niveau de certaines rivières de Dordogne a encore progressé ce jeudi. Plusieurs routes ont été coupées à la circulation à cause de débordements.

Il a encore beaucoup plu dans la nuit de mercredi à jeudi en Dordogne et les nouvelles averses attendues en fin d'après-midi ce jeudi et celles annoncées jusqu'à dimanche ne vont pas arranger les choses. Le niveau des rivières du département continue d'augmenter. La Dordogne, la Dronne, l'Isle et la Vézere sont en vigilance jaune d'après le site Vigicrues.

En milieu d'après-midi, à Montignac, la Vézère atteignait 4,5 mètres encore loin des 6,5 mètres de la crue de 1982 mais les services techniques sont à pied d'oeuvre pour sécuriser les lieux qui doivent l'être. "Nous gardons un œil vigilant mais pour l'instant ça ne pose pas de problème majeur," assure le maire Laurent Mathieu.

La #Dordogne monte ! Le belvédère du Port de #Bergerac a les pieds dans l'eau. Soyez prudents. Photo Nat'r Photo pic.twitter.com/uoISYbwl2t — Bergerac (@VilledeBergerac) January 4, 2018

A cause de la montée des eaux, quelques axes du département ont dû être coupés. La D65 est fermée au niveau de Valojoulx où la Vézère est sortie de son lit. Selon la préfecture, la D66 entre Saint-Léon-sur-Vézère et Peyzac-le-Moustier est aussi fermée. A Terrasson, la C1 est partiellement fermée.