A partir de ce lundi, il sera possible de louer des vélos électriques dans la vallée de la Vézère en Dordogne. Dix-hui vélos sont disponibles dans quatre communes : Montignac, Les Eyzies, Le Bugue et Rouffignac. Le ministère de la transition énergétique a cofinancé l'opération.

A partir de ce lundi, les touristes et les Périgourdins pourront louer des vélos à assistance électrique dans la vallée de la Vézère. L'opération lancée par la communauté de communes de la Vallée de l'Homme et l'office de tourisme Lascaux-Dordogne, est cofinancée par le ministère de la transition écologique et solidaire. La communauté de communes a répondu à un appel à projet "Territoire et Energie Positive pour la Croissance verte. Le territoire espère que cela l'aidera à décrocher le label " Grand Site de France" pour lequel il est candidat.

18 vélos électriques à louer à Montignac, les Eyzies, Le Bugue et Rouffignac

Dix-huit vélos électriques sont installés dans quatre communes de la vallée : Montignac, les Eyzies, Le Bugue et Rouffignac. Ils sont disponibles à la location dés ce lundi. Les vélos peuvent être loués 7 jours sur 7 et 24h sur 24 après une inscription en ligne sur le site velo.vallevezere.com . Le paiement s'effectuera via une carte de crédit.

2 à 3 euros de l'heure et une formule abonnement

Vous pouvez louer votre vélo de façon occasionnel ou par abonnement. Pour la location occasionnelle, il y a deux tarifs du 01/10 au 31/03 et du 01/04 au 30/09. A chaque fois la première demie-heure est gratuite, puis le service est facturé 2 ou 3 euros de l'heure. Pour la formule abonnement, le tarif est de 10 euros par mois avec deux heures gratuites, les heures suivantes sont aux tarifs de la location occasionnelle, 2 à 3 euros selon la saison.

Des bornes pour recharger les vélos des particuliers

Les vélos ont une autonomie de 40 à 70 km selon l'utilisation de l'assistance électrique. Deux bornes de rechargement pour vélos électriques ont également été installées dans les stations pour les vélos des particuliers. Les cyclistes pourront brancher leur vélo et les attacher grâce à un système de rack.