Dans la maison de Claude et Monique, l'eau est montée jusqu'à 10 cm, et l'humidité a atteint 1 mètre de hauteur.

Bergerac, France

De l'eau partout dans la maison, montée parfois jusqu'à 10 centimètres. "Ça a fait monter l'humidité jusqu'à 1 mètre de hauteur sur les murs. Donc les papiers peints sont foutus, les sols sont foutus, les meubles sont foutus, la maison est un désastre", raconte Monique et son époux, dont la maison a été inondée à deux reprises, à quelques jours d'intervalle au début du mois de juin. Comme d'autres habitants de la rue Alain-Fournier, dans le quartier du Tounet à Bergerac, l'eau s'est engouffrée dans leur maison.

Du sol au plafond, tout est à refaire dans la maison. © Radio France - Emeline Ferry

Depuis, "on vit dans un état de délabrement avancé", explique Monique. Les travaux pour remettre leur foyer en état devraient continuer jusqu'à fin octobre. Au milieu des cartons, le couple passe son temps à fournir des documents aux assurances. "On en a pour au moins 30.000 euros de dégâts", confient-ils.

En face, dans la maison de Marie-Aude et Jackie, une machine d'assèchement continue de fonctionner. Elle permet d'atténuer le taux d'humidité. "On est inquiets dès qu'il se met à pleuvoir, on a peur que ça recommence", racontent ces Périgourdins.

À Prigonrieux, une partie de la place de la mairie s'est effondrée

L'état de catastrophe naturelle vient d'être reconnu pour ces intempéries dans 49 communes périgourdines. À Prigonrieux, le maire Jean-Paul Rochoir se dit soulagé. "C'est une bonne nouvelle pour les sinistrés", estime-t-il. Ils ont jusqu'au 25 août pour se rapprocher de leur assurance. Dans le village, où une partie de la place de la mairie s'est effondrée, l'heure est aux réparations.

À Pringonrieux, une partie de la place de la mairie s'est effondrée suite aux inondations des 10 et 11 juin. © Radio France - Emeline Ferry

"On espère que l'État va nous aider, parce que ce sont des biens non-assurés et il y a beaucoup de frais de mise en sûreté et de réparations, je ne sais pas comment on pourra faire sans aide. _J'espère que la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle va nous aider à recevoir des dotations_", explique le maire de cette commune, où une centaine de foyers ont été endommagés, dont environ 50 gravement.