Dordogne : du vent jusqu'à 80 km/h en rafale attendu avec l'arrivée de la tempête Miguel

Ca va souffler aujourd'hui sur la côte Atlantique. La tempête Miguel nous arrive d'Espagne ce vendredi matin avec des rafales jusqu'à 110 km/h sur le littoral des landes de Gironde, de Charente-Maritime, de Vendée jusqu'à Nantes.

D'ailleurs Météo-France a placé 8 départements en alerte "Orange" de La Rochelle à Nantes et jusqu'à Châteauroux.

Miguel touchera beaucoup moins les départements de l'intérieur comme la Dordogne mais à Météo-France, le prévisionniste Saï Asbatri confirme que le Périgord sera touché :

"L'impact sur notre département, ce sera des pluies faibles en matinée, avec quelques rafales à 60 km/h et en début d'après-midi, de faibles averses avec des cumuls entre 5 et 10 mm, donc c'est peu par rapport aux jours précédents"

"Mais le vent va se renforcer jusqu'à 80 km/h sur l'ouest du département et 60 ou 70 km/h sur le sarlfais, donc essentiellement du vent jusqu'en début de soirée. Et un retour à un temps sec et calme en soirée" dit le prévisionniste