En partenariat avec la maison familiale et rurale, des lycéens et des bénévoles d'Emmaus collectent des objets à rénover, réparer pour les revendre lors d'une braderie de printemps, le 18 mars prochain.

Périgueux, France

Avec leurs gilets jaunes sur le dos, les élèves de la Maison Familiale et Rurale (MFR) et les bénévoles de l'association Emmaüs scrutent les remorques et le coffre des camionnettes. Ici un lavabo, ici un épais fauteuil. Les objets collectés seront rénovés et mis en vente lors d'une braderie de printemps le 18 mars prochain. "Je transportais un WC qu'on a remplacé, je leur ai aussi donné un abattant tout neuf" raconte Cyril, un usager de la déchèterie de Périgueux. "Ah bah, ça c'est typiquement ce que les gens achètent" ajoute Christophe Blumène, responsable adjoint de la communauté Emmaüs de Périgueux "Notre objectif aujourd'hui, c'est de réduire les déchets. Les gens sont de plus en plus sensibles à ça, c'est nécessaire". Un camion entier repart absolument rempli.

Le camion Emmaüs dans les déchèteries tous les mois

La matinée passée à la déchèterie de Périgueux aux côtés des bénévoles d’Emmaüs vaudra une note aux élèves de la MFR. "On se destine aux métiers des services à la personne, c'est une expérience de plus" raconte Elisa, élève de première BAC professionnel. Elle, comme ses camarades, est prête à revenir "Surtout qu'on a une évaluation d'Histoire vendredi". Le camion d’Emmaüs collecte les objets, avant qu'ils ne soient jetés, le premier mercredi de chaque mois.