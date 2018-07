Après les orages de ce mercredi soir, des dizaines de milliers de foyers sont toujours privés d'électricité en Dordogne. Les dégâts sont très importants. Plus de 130 communes touchées. Le point ici, à 6h du matin ce jeudi

Périgueux, France

Ce jeudi matin, plus de 95 000 foyers sont toujours privés d'électricité en Dordogne.

Plus de 120 agents sont mobilisés. 415 interventions des pompiers avaient déjà été recensées vers 23h mercredi soir et plus de 130 sont encore en cours. Ils sont 250 pompiers mobilisés.

Ils agissent en ce moment dans 133 communes du département. Avec le gros des dégâts sur Périgueux, ou encore le secteur de Sorges, Ligueux. Autour de Périgueux justement, les dégâts sont très importants. La régie du théâtre du Palace a été inondée.

Le faux plafond de l'hôpital de Périgueux est tombé - Emi Lie - auditrice France Bleu Périgord

Le magasin H et M de Trélissac a lui a été évacué pendant l'orage. A l'inverse les clients du Leclerc de la Feuilleraie ont été confinés car des tôles ont été arrachées du toit. Très impressionnant aussi, le toit de l'hôtel Mercure qui a été partiellement arraché et qui est tombé en plein milieu de la place Francheville.

Encore quatre routes coupées ce jeudi matin en Dordogne. Ici les opérations de déblaiement à Montrem - Photo : Diane, auditrice France Bleu

Enfin il y a aussi pas mal de dégâts à Coulounieix Chalmiers avec par exemple le centre social dont le toit a en partie été arraché. Quatre routes départementales restent encore coupées ce jeudi matin.

La liste exhaustive est ici.

Le trafic SNCF est toujours interrompu entre Périgueux et Bordeaux, Bergerac et Bordeaux, ainsi qu'en direction de Limoges Brive et Agen. Mais la bonne nouvelle, c'est que le trafic va reprendre ce jeudi matin. Les arbres ont été évacués des voies. Le trafic reprendra donc doucement, avec sans doute des annulations dans la matinée.

La préfecture recommande de n 'appeler les pompiers qu'en cas d'urgence absolue ou encore de ne pas toucher les fils tombés à terre.