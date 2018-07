Périgueux, France

Près de 40 000 Périgourdins sont encore plongés dans le noir ce vendredi matin.

Enedis promet de faire le maximum pour rétablir au plus vite le courant.

Plus de 400 agents se sont mis au travail dès jeudi. Des Périgourdins et des agents venus de Toulouse, du Béarn, des Pays de la Loire et même de Bretagne. 115 chantiers ont été lancés, il en restait 300 jeudi soir.

#orages, à 22h, moins de 41000 clients privés d'élec : <40000 sur 24, <500 sur 33, <500 sur 47. + de 600 techniciens d'@enedis et d'entreprises prestataires sont sur le terrain pour réalimenter au plus vite nos clients. @PrefAquitaine33@Prefet24@Prefet47@sudouest@france3pic.twitter.com/fEpkG4TCDW — Enedis Aquitaine N (@enedis_aqui_N) July 5, 2018

Du coté du téléphone environ 26 700 clients d'Orange étaient encore privés de téléphone fixe et d'internet ce jeudi soir et 58 antennes de téléphone portable sont toujours en panne d'électricité.

Du mieux sur les routes

La plupart des routes sont maintenant dégagées. Mais attention ! Il reste des branches sur les petites routes et deux départementales restent coupées ce jeudi matin : la D-67 entre St-Paul-la-Roche et Chalais.

Une ligne électrique a empêché les agents du département de tronçonner un arbre et la Départementale-45 reste coupée entre Aubas et Montignac : il reste des arbres à dégager. Enfin depuis mercredi les pompiers sont intervenus à 489 reprises. Jeudi soir il leur restait 86 opérations en cours.

Les lignes SNCF elles sont toutes dégagées. Le trafic a repris partout. Mais une grève SNCF à l'appel notamment de la CGT va perturber le trafic sur les TER d'Aquitaine et du Limousin.