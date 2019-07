La Dordogne veut faire de la place au vélo

Dordogne, France

La petite reine a de plus en plus d'amateurs en France, fondus de la pédale ou promeneurs plus tranquilles, ce sont pas moins de 24 millions de français qui font du vélo aujourd'hui. Les touristes sont de plus en plus nombreux à choisir cette façon tranquille et verte de découvrir un département. La Dordogne figure d'ailleurs parmi les cinq destinations françaises les plus programmées par les cyclotouristes . Avec 5000 kilomètres de routes départementales, il y a de quoi travailler du mollet sur les routes de Dordogne, d'autant que l'arrivée des vélos électriques ramène du monde sur le bitume. Il faut donc développer les structures pour accueillir ses nouveaux touristes à deux roues.

Le plan vélo du département de la Dordogne - Conseil Départemental de la Dordogne

Les projets sont nombreux dont une voie verte entre Limeuil et Montignac à l'étude. Pour le président du département Germinal Peiro, il faut aussi pouvoir rouler en toute sécurité dans la vallée de la Dordogne, ce qui n'est pas le cas à ce jour . La signature de cette convention permet aussi au comité départemental de Tourisme de développer la marque " Accueil Vélo" pour tout le département