Dordogne : un mois de janvier marqué par le grand froid et la pollution aux particules fines

Entre le froid polaire et la pollution, il ne fait pas bon vivre ce mois de janvier en Périgord. Si l'épisode de pollution devrait s'arrêter ce dimanche soir, le grand froid devrait revenir dès mardi

Froid, soleil, et absence de vent ne font pas bon ménage. Depuis ce vendredi, la Dordogne est en alerte pollution aux particules fines. Ce dimanche, la qualité de l'air reste toujours "médiocre". L'anticyclone au dessus de la France en ce moment empêche les particules fines de PM10 de s'envoler dans les airs. Le soleil des derniers jours les plaque également au sol ce qui provoque une trop forte concentration, selon les spécialistes d'Atmo Nouvelle Aquitaine.

Capture d'écran réalisée ce dimanche à 13 heures. L'air périgourdin est de qualité "médiocre" © Radio France

Attention aux asthmatiques

La préfecture a lancé un dispositif spécial avec des recommandations à suivre. Il faut faire attention aux personnes vulnérables, enfants, femmes enceintes, personnes âgées ou personnes souffrant de maladie respiratoire. Il est également recommandé de ne pas faire d'activités sportives en extérieur.

⚠️ Épisode de pollution aux particules fines en cours sur le département. Retrouvez toutes nos recommandations ▶️▶️ pic.twitter.com/Ewr9bPmFed — Préfet de Dordogne (@Prefet24) January 20, 2017

Feux de cheminée déconseillés

Ralentissez sur la route, limitez vous à 20 km en dessous de la vitesse autorisée. Sur la rocade bordelaise, limitée à 70 à cause de l'épisode de pollution, les gendarmes contrôlent ce dimanche. Il est également conseillé d'éviter de faire des feux de cheminées. Ils polluent encore plus l'air.

Les feux de cheminées sont d'ailleurs une des causes de cet épisode de pollution. Il fait anormalement très froid en Dordogne depuis le début du mois. Alors qui dit froid, dit feux de bois et la fumée est très toxique et polluante. Essayez donc de les limiter même si le froid s'est bien installé en Périgord au moins jusqu'à vendredi prochain selon Météo France. On attend encore jusqu'à -6, -8 dans la nuit de mercredi à jeudi.