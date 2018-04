Oui, le temps a été pourri au mois de mars en France et en Périgord. Selon Météo France Agen, il a plu 25 jours sur 31 à Bergerac, en Dordogne. Un record. Il a également plu deux fois plus que d'habitude en vallée de l'Isle

Périgueux, France

C'est un bien triste record qui a été battu au mois de mars en Dordogne.

A Bergerac, il a plu 25 jours sur 31 selon Météo France Agen. Les jours de pluie étant des jours où il est tombé plus de 1 mm d'eau. Le précédent record datant de 2001 pour un mois de mars dans la ville. Et du mois d'avril 1998 pour le record de pluie absolu sur un mois à Bergerac.

Globalement, en Dordogne, il a plu entre 23 et 25 jours sur 31 ce mois de mars. Entre 95 et 140 mm d'eau sont tombés partout en Périgord. C'est 75% de plus que la normale, même si l'on est loin des records (environ 200 mm).

La vallée de l'Isle détient également un nouveau record. Il a plu deux fois plus que d'habitude entre Périgueux et Montpon.

Des températures... pourries aussi

Pas de records pour les températures. Mais un temps pas franchement agréable de ce côté-là non plus. Les minimales ont été supérieures aux normales de saison. Il a donc fait un peu plus chaud que d'habitude le matin.

Mais les maximales elles, du fait de la couverture nuageuse, ne sont pas montées bien haut. Elles sont restées inférieures aux normales.

La particularité de ce mois de mars en Dordogne, c'est que les températures ont été plus froides à la fin du mois, quand elles remontent d'habitude. Ainsi, il a faut - 3 degrés à Bergerac le 23 mars au matin et 9 degrés au maximum la journée. Quand les températures ce jour-là sont en moyenne... de 16 degrés ! Alors qu'il faisait déjà 18 degrés dans cette même ville le 11 mars...