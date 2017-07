Dordogne : il construit sa maison avec des pneus et des tessons de bouteille

Sur la commune de Biras, un bâtiment un peu particulier est en train de sortir de terre. Une maison faite en partie en pneus, en tessons de bouteille et en terre. Ce logement 100% écolo est autosuffisant en électricité et en eau.

C'est une maison qui ne ressemblera à aucune autre. Sur la commune de Biras près d'Agonac, un chantier attire l'attention. Ici les matériaux ne sont pas des briques, des parpaings ou du béton, mais des pneus, des bouteilles de verre et des poutres en bois. On appel ce genre de logement un "Earthship".

Une maison auto-suffisante

Le chantier doit se terminer le 13 août prochain © Radio France - Charles de Quillacq

Lorsqu’elle sera sortie de terre, cette maison ne sera pas raccordée au réseau d'eau potable et électrique. La bâtiment est conçu, pour réguler naturellement la température à l’intérieur, pas besoin de chauffage... Pour le reste, l’électricité est fournie grâce à des panneaux solaires. Une citerne récupère l'eau de pluie qui est par la suite filtrée et utilisée pour les douches et la cuisine puis de nouveau filtrée par les plantations intérieures pour faire de l'eau potable. Les Earthship sont conçues pour vivre en totale autarcie, même sur le plan alimentaire. La maison sera équipée d'une serre pour faire pousser des légumes toute l'année.

Voici un schéma (en anglais) qui explique son fonctionnement :

Le schema d'une earthship - Wikipedia

Un projet collectif

Une centaine de personne participe au chantier. Ils sont tous bénévoles et pour la plupart sont étrangers. Ils viennent apprendre à construire ce genre de bâtiment. Ils sont divisés en deux groupes, pendant que l'un participe au chantier, l'autre reçoit des enseignements théoriques. Tous campent sur le terrain de la future maison dans une ambiance bonne enfant. Organisé par l'organisation Earthship, c'est la première fois que ce genre de stage à lieu en Europe.

Le campement des bénévoles qui participent au chantier © Radio France - Charles de Quillacq

2 000 maisons Earthship au quartes coins de la planète

A l'origine, des maisons Earthship, un homme : Mike Reynolds, cet architecte américain conçoit ce genre de maisons depuis les années 70. C'est une personnalité reconnue dans le monde de l'architecture et de l'environnement. Mike Reynolds sillonne la planète depuis 40 ans pour construire ces maisons. Les premières ont été bâties au Nouveau-Mexique. Depuis, il en réalisé près de 2.000. Il est en Dordogne pour mener à bien ce nouveau projet.