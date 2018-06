Périgueux, France

Il va faire beau !

Ce jeudi, déjà, le soleil est au rendez-vous en Dordogne et il fait très chaud. Mais au delà, le week-end prochain s'annonce ensoleillé et chaud, mais sans excès, note Emmanuel Linden, prévisionniste à Météo France Agen.

Les températures oscilleront entre 26 et 28 degrés samedi et dimanche, dit-il. C'est à dire un peu en dessous des températures de ce mercredi et jeudi. Car le vent va tourner à l'ouest, et rapportera de l'air plus maritime et plus frais.

Et la bonne nouvelle, c'est que ce beau temps semble vouloir rester. Et il était temps après ce printemps très maussade.

"Jusqu'à la fin juin, les modèles météo ne nous mettent pas de dégradations en vue" dit Emmanuel Linden, qui anticipe un mois de juillet plutôt chaud.

Un printemps très pluvieux

Et cela après donc un printemps parfois difficile. "On a eu des cumuls importants, mais très disparates" dit Emmanuel Linden. "La région de Coulounieix Chamiers a pris beaucoup d'eau, du côté de Saint-Astier aussi" explique-t-il.

La carte météo idéale pour ce samedi en Dordogne - Capture d'écran Météo France

Et là, les normales sont largement dépassées. Car sur certaines stations météo, comme Coulounieix Chamiers, ont quasiment battu des records. Il a plu deux fois plus que d'habitude pour un mois de juin à Coulounieix.

En revanche à Belvès par exemple, le cumul de pluie est inférieur à la normal pour un mois de juin, car les orages ont peu touché ce secteur.