Dordogne : "il y a un essor de nos ventes de parapluies" dit une vendeuse de Sarlat

Cela ne vous aura pas échappé, mais le temps est plus que maussade depuis plusieurs jours en Périgord. Avec des températures très fraîches. A Sarlat, les ventes de parapluies s'envolent

Sarlat-la-Canéda, France

Ouf. A partir de ce dimanche, vous n'aurez plus besoin de faire sécher le k-way le soir au coin du feu.

Le beau temps devrait s'installer pour (au moins) trois jours en Dordogne. Et petit à petit les températures vont remonter jusqu'à atteindre ou dépasser les 30 degrés. Mais cette semaine a encore été très pluvieuse et fraîche.

Un record de froid a même été battu le 5 juin dernier à Bergerac où il n'a fait que 13.1 degrés. Ce samedi matin encore, c'est une pluie diluvienne qui s'est abattue sur le Périgord noir dans les environs de Sarlat.

Sous l’œil parfois résigné des touristes qui cherchaient désespérément des parapluies. Carole, qui travaille chez "L et lui" dans la Traverse de Sarlat, en revanche, se frotte les mains.

"On a un vrai essor sur les ventes de parapluies actuellement, avec le beau temps que nous avons. On en vend plus évidemment, cela se compte à peu près en dizaines" dit-elle