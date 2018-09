Beynac-et-Cazenac, France

C'est une figure historique de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Julien Durand apporte son soutien aux opposants au projet de contournement de Beynac. Il sera ce samedi 29 septembre au coté du collectif "Sauvons la vallée de la Dordogne" pour un déjeuner et une visite des site.

Agriculteur exproprié et resté sur ses terres à Notre-Dame-des-Landes, Julien Durand est un opposant de la première heure contre le projet controversé d'aéroport près de Nantes, finalement abandonné au mois de janvier. Il a été le porte-parole du collectif d'associations ACIPA, aujourd'hui dissous.

"Je vais essayer d'apporter mon expérience de Notre-Dame-des-Landes pour que la lutte ici soit un succès" - Julien Durand

Ce samedi, il viendra à Beynac pour montrer son soutien aux opposants du projet, qui continuent leurs actions malgré le début des travaux. "Je vais essayer d'apporter mon expérience de Notre-Dame-des-Landes pour que la lutte ici soit un succès", explique le zadiste.

Il donnera quelques conseils aux membres du collectif "Sauvons la vallée de la Dordogne". "Pour qu'une lutte soit efficace, il faut qu'elle soit structurée et déterminée", souligne Julien Durand. "Il faut le faire de façon constructive, apporter des arguments et des propositions. Il ne faut négliger aucune marche juridique possible. Je pars du principe qu'une lutte n'est jamais perdue et qu'il faut rester mobilisés".