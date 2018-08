Mauvaise nouvelle pour les baigneurs en cette période de forte chaleur. La base de loisirs de Rouffiac est fermée à la baignade ce jeudi et elle le sera encore vendredi 3 août. Le conseil départemental a pris cette décision à la demande de la Préfecture.

Les activités nautiques restent possibles

Depuis plusieurs jours le taux de cyanobactéries présent dans l'eau était important et empêchait la baignade des enfants de moins de six ans. Ce taux vient de passer un niveau supérieur au seuil autorisé. Les activités nautiques restent autorisées à condition de se doucher après. Le conseil départemental précise que des analyses complémentaires ont été réalisées ce jeudi et une décision sera prise vendredi afin de déterminer si la baignade peut de nouveau être autorisée pour le week-end. Les autres sites gérées par la collectivité restent ouverts à la baignade.