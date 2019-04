Dordogne : la distribution gratuite de compost du Syndicat départemental des déchets victime de son succès

Boulazac, France

Une file ininterrompue de voitures, de camionnettes et de remorques sur plusieurs centaines de mètres. Voilà le spectacle peu commun auquel ont assisté ce dimanche 7 avril les riverains de la déchetterie de Boulazac en Dordogne. Le SMD3, Syndicat départemental des déchets de la Dordogne, y organisait, comme elle le fait chaque année, une distribution gratuite de compost, ouverte à tous les habitants du Grand Périgueux. Mais l'engouement a été tel, qu'en deux heures et demi à peine, les 100 tonnes de compost se sont envolées. A 11 heures, alors que des dizaines de véhicules patientaient encore, l'affaire était pliée. Alors qu'en principe, la distribution devait durer jusqu'à midi et reprendre de 13h30 à 16 heures.

L'impressionnante file de véhicules sur la route qui mène à la déchetterie de Boulazac © Radio France - Emmanuel Claverie

Une patience pas toujours récompensée

Dès 10 heures et demi, Ingrid Rouvreau, du SMD 3 préférait prévenir les conducteurs coincés dans la file d'attente. "A partir de maintenant, quand vous allez arriver au rond-point, vous allez avoir une heure d'attente, a-t-elle mis en garde. Et nous ne sommes pas du tout sûrs, quand vous allez arriver à la déchetterie, que vous ayez du compost, car nous avons déjà distribué plus de la moitié, et au vu des voitures qui sont encore devant vous, on ne sait pas trop si vous en aurez ou pas". Annonce qui a décidé certains à faire demi-tour pendant qu'il était encore temps. D'autres, comme Sylvie venue de Saint-Geyrac, tentaient de rester optimistes. "Une heure d'attente déjà, et encore une heure à patienter, c'est très long! regrette-t-elle. En même temps la distribution a débuté à 8 heures et demie ce matin , et on est des gros fainéants, on s'est levé trop tard, reconnaît-elle dans un éclat de rire.

Il ne restait plus grand chose des 100 tonnes de compost vers 10 heures et demie © Radio France - Emmanuel Claverie

La distribution de compost a fait des heureux malgré tout

Venu de Coulounieix-Chamiers, Thierry, lui, en habitué avait programmé son réveil. Résultat, une remorque de 400 kilos prête à repartir, et le sourire à l'idée d'en faire bénéficier bientôt ses tomates et ses poireaux. "Ça se mérite! reconnaît-il. Cela fait depuis qu'ils en distribuent que j'en prends poursuit-il. Et çà dans le jardin c'est bon se réjouit-il en montrant le tas encore fumant dans sa remorque. Il est beau, il est fin, ça ne va pas faire de mal dans le jardin, y a plus qu'à!". Pierre, un habitant de Bassillac, avoue lui préférer quand le compost était distribué à la Rampinsole. "Je trouvais que l'organisation les années d'avant était plus pratique, avoue-t-il, mais peut-être qu'ils voulaient faire tourner les lieux de distribution. En même temps ajoute-t-il, tout ce monde, cela montre que les gens font attention, maintenant à ce qu'ils mettent dans leur jardin et essaient d'utiliser des engrais plus naturels, et au niveau écologique, c'est intéressant.