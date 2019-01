La tempête Gabriel donnera des vents à plus de 100 km/h en Dordogne dès ce mardi soir

La tempête Gabriel devrait atteindre le Périgord d'ici le début de soirée et soufflera pendant la première partie de nuit. Les vents pourraient dépasser les 100 km/h en Périgord vert. Et le département pourrait passer en vigilance orange d'ici cet après midi

Dordogne, France

La tempête Gabriel va frapper la France dès ce mardi après-midi. Avec du vent et de la neige. On attend jusqu'à 110 km/h de vent en Périgord à partir de 22h et jusqu'en milieu de nuit. Notre département est en vigilance jaune. 43 autres départements de la côte Atlantique au bassin parisien sont en vigilance orange.

La carte de vigilance de Météo France - Météo France

Selon Météo France Agen, c'est le Périgord vert qui sera le plus touché. Avec des vents dépassant fréquemment les 100 km/h. Mais le reste du département sera aussi concerné. "Les vents pourront frôler les 100 km/h partout en Dordogne" estime une Sandrine Lafont, prévisionniste à Météo France

"La dépression est très creuse. Elle soufflera à partir du début de soirée et jusqu'en milieu de nuit. Mais il faudra rester prudent ensuite, car les vents, même s'ils baisseront en intensité, souffleront quand même autour de 60 km/h jusqu'au matin" dit la spécialiste

La Dordogne pourrait donc bien être placée en vigilance orange d'ici cet après midi. La Charente, la Corrèze, les Landes, la Gironde ou encore La Charente Maritime sont en alerte orange.