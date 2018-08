Plazac, Dordogne, France

La dordogne compte désormais sept centres d'hébergement écolabellisés par l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie. Le manoir du Chambon à Montignac et le centre de séjour Terre de Jor à Saint Léon sur Vézère viennent de rejoindre les 5 premiers lauréats . Pour obtenir cet écolabel européen, ils ont répondu à un appel d'offres et rempli un certain nombres de critères (consommer moins d eau, mieux gérer les déchets, utiliser de l'électricité propre )

Cet écolabel leurs permet aussi de bénéficier de coups de pouces pour être le plus écologique possible. Le centre de séjour Terre de Jor à Saint Léon sur Vézère était déjà bien dans les clous en terme de développement durable. Le bâtiment en bois, planté sur la côte de Jor est immergé en pleine nature et au calme.

Le centre de séjour Terre de Jor accueille de nombreux séminaires à Saint Léon sur Vézère © Radio France - Valérie Déjean

Mais cet écolabel a aussi permis à ses gérants de bénéficier de subventions pour passer du chauffage au fioul, à une chaudière à granulés , ou encore pour installer des capteurs solaires pour l eau chaude sanitaire et enfin remplacer la chambre froide Pour ce centre de séjour qui propose 30 couchages et la cuisine Bio d'un restaurant , c'est aussi une reconnaissance et une aide pour sensibiliser la clientèle qui vient des quatre coins du monde, à une meilleure gestion du quotidien.

Boris Balencier le gérant des Terres de Jor avec sa compagne Pamela et leur bébé Léo © Radio France - Valérie Déjean

La nouvelle aquitaine compte 90 établissements d’hébergement touristique certifiés Eco label européen, dont sept en Périgord. Elle est la première région française en terme de tourisme durable.