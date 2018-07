Depuis les années 80, l'entreprise Rousseau à Dussac produit et commercialise du charbon de bois. L'activité représente 60 % du chiffre d'affaires de la société née en 1958. Elle utilise un four unique en son genre.

Dussac, Dordogne, France

C'est la saison des barbecues, et donc l'heure aussi d'aller faire le plein de charbon de bois pour faire les braises qui cuiront vos cotes de bœuf, chipolatas, ou cotes d'agneaux. L'un des plus gros producteurs français de charbon de bois est Périgourdin. L'entreprise ROUSSEAU à Dussac emploie une quarantaine de personnes, produit 8.000 tonnes de charbons de bois chaque année, distribué à 90 % dans les grandes surfaces. Le charbon de bois Rousseau est fait à base de chêne et de châtaigniers pour l'essentiel. Sept semi remorques approvisionnent le site chaque jour. Le bois vient de deux cents kilomètres à la ronde.

le four a pyrolyse des établissements Rousseau © Radio France - Valérie Déjean

La production de charbon de bois est née à DUSSAC pour revaloriser les déchets nés de la première activité des établissements ROUSSEAU, la production de piquets de bois. Aujourd'hui ces piquets sortent toujours de l entreprise de Dussac pour alimenter le marché en Europe du Nord, en Hollande, en Belgique et en Allemagne.

Mais le charbon de bois représente 60 % des 9 millions du chiffre d affaires de l'entreprise. Philippe Rousseau le patron a réalisé de gros investissements pour en arriver là. Il a notamment installé un four à pyrolyse qui retraite les fumées en interne. Il est l'un des trois plus gros producteurs français de ce charbon de bois conçu à Dussac pour dorer vos grillades cet été.