La Dordogne est une nouvelle fois placée en vigilance orange inondations ce mois-ci. Soyez vigilants sur les routes, il pleut beaucoup.

La Préfecture demande notamment que vous évitiez le bord des cours d'eau. La Vézère étant déjà haute pour la saison.

⚠️ ACTUALISATION :

Le département vient d'être placé en #VigilanceOrange Crues : la Vézère est particulièrement concernée.

Restez vigilants également sur les autres cours d'eau en vigilance jaune.

Ne vous approchez pas des cours d'eau et restez vigilants. pic.twitter.com/zWqFdq0JgE — Préfet de Dordogne (@Prefet24) January 20, 2018

La Vézère en vigilance orange

Si la Dornne et la Dordogne sont encore en vigance jaune, le site vigicrues a placé l'amont de la Vézère en vigilance orange aux crues et aux inondations c'est à dire la partie Montignac et Terrasson.

C'est la deuxième fois que le département est en vigilance orange inondations. La première semaine de janvier, la Dordogne et la Vézère étaient sorties de leur lit.