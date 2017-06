Dordogne : le département vous appelle à signaler les pollutions dans les rivières

Du 1er juin au 30 septembre, le département de la Dordogne lance une opération "Rivières propres" pour mieux évaluer les rejets des stations d'épuration dans les rivières du département. Tous les Périgourdins sont aussi appelés à signaler les rejets sauvages.

Le département de la Dordogne veut améliorer la qualité de l'eau de ses principales rivières. Elle est déjà très bonne et cette qualité est reconnue par les centaines de baigneurs qui viennent nager chez nous chaque année. Malgré tout, Germinal Peiro veut faire du département une terre d'excellence environnementale et il lance à partir de ce 1er juin l’opération "Rivières Propres".

Jusqu'au 30 septembre des prélèvements supplémentaires vont être réalisés en aval et en amont de 15 centrales d'épuration. Il s'agit de connaître l'impact bactériologique qu'elles ont sur la Dordogne, l'Isle, la Dronne, la Vézère et l'Auvézère. Même si Germinal Peiro ne veut stigmatiser personne il reconnait qu'il existe encore des lacunes dans certaines zones du département. "Les industries ont fait de vrai progrès, les communes et l'agriculture aussi mais on peut faire mieux car certains rejets sont encore de mauvaise qualité et des réseaux d'eaux usées sont mal séparés."

Pour mieux contrôler les rejets sauvages dans nos rivières, les clubs de sports nautiques, les pécheurs, les chasseurs ou encore les randonneurs sont appelés à faire remonter toutes les anomalies qu'ils constatent. Les particuliers sont aussi invités à signaler toute anomalie sur le site internet Suricate.