Dordogne : le grand froid, c'est fini

On passe du tout au tout. Fini les raclettes sur le pare brise et le plaid au bord du feu, il est temps de rouvrir un peu les fenêtres. Si les matins restent un peu frais avec des 2 à 3 degrés dans tout le département dès vendredi matin, on attend des températures agréables pour l'après-midi. Il fera notamment 16 degrés dans le Bergeracois et à Eymet, 14 degrés à Périgueux et Thiviers. La préfecture a par ailleurs levé le plan grand froid.

Le plan #GrandFroid niveau 2 est levé aujourd'hui en Dordogne Merci à tous les acteurs pour leur implication et à tous pour votre générosité — Préfet de Dordogne (@Prefet24) January 26, 2017

L'anticyclone qui nous amenait du vent de Sibérie s'est enfin déplacé vers l'Allemagne. A sa place, on récupère l'air chaud de la Méditerranée. Fini donc le gel sur les voitures et le verglas sur les routes. Faites attention dimanche tout de même, peut-être qu'il y aura encore quelques plaques. On attend effectivement un zéro au compteur le matin.

Nuages ce week-end

On ne peut pas tout avoir. Si les températures seront au-dessus des normales de saison, il pleuvra sur la Dordogne ce samedi. Rien d'exceptionnel et ce sera plus dégagé dimanche. Au final, les températures plus douces réussiront à satisfaire le plus grand nombre.