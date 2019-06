Dordogne : le préfet déclenche le niveau 3 vigilance canicule

Dordogne, France

39, 40 degrés attendus mercredi et jeudi, la Dordogne devrait avoir très chaud dans les jours qui viennent. A l'issue d'une réunion avec les services concernés ce mardi matin (l'Agence régionale de santé, la direction du travail, les services vétérinaires, le samu ou le service d'incendie, le conseil départemental ) Frédéric Périssat va donc déclencher le niveau 3 d'alerte canicule qui entraîne une vigilance accrue.

Quelles conséquences pour les Périgourdins ?

Il s'agit d'adapter les réponses du système de santé à une situation de crise . Dans les EPHAD ( établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) ce niveau 3 permet de rappeler du personnel, modifier l'organisation du quotidien , la consistance des repas par exemple, multiplier les tournées pour s'assurer que tous les pensionnaires vont bien, renforcer leur hydratation et les garder au frais.

98 % des maisons de retraite de Dordogne ont été rénovées et possèdent au minimum une pièce climatisée. Ces maisons de retraite ont aussi un groupe électrogène pour palier des problèmes d'alimentation électrique. Toute défaillance doit d'ailleurs être signalée quotidiennement à l'agence régionale de santé.

Il s'agit aussi d'éviter d'engorger les urgences dont l'activité augmente en moyenne de 3 à 5 % lors des épisodes de canicule. On sait les hôpitaux sous tension en ce moment pour des problèmes d'effectifs et de conditions de travail. Les services des urgences de Bergerac, Perigueux et Sarlat sont en grève. Mais pour Sylvie Boué, directrice adjointe de l'antenne départementale de l'ARS, "tout est anticipé et prévu. Les professionnels sont sensibilisés, formés, loyaux et dévoués auprès de leur public, ils sont investis."

Des aménagements aussi dans le monde du travail

Les très fortes chaleurs qui vont toucher le département de la Dordogne ont aussi des conséquences pour le monde du travail. Dans les locaux qui ne sont pas climatisés (et ils sont nombreux) les horaires peuvent être modifiés. Le télétravail (à domicile) est aussi encouragé lorsque c'est possible. Enfin le bon sens est sans doute la meilleure réponse pour limiter la casse. Pas de sport en pleine chaleur, éviter les sorties au pic du soleil et être attentif à ses proches, voisins, amis, parents, enfants sans oublier les sans abris pour qui ces périodes de canicules sont parfois encore plus difficiles à supporter que le grand froid.

Places d'hébergement et maraudes supplémentaires

La préfecture met également en place un dispositif spécial pour les personnes sans abris. À Périgueux, le Centre d'hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) Lakanal ouvre ainsi une 8ème place d'hébergement d'urgence. Concernant les accueils de jour, celui des Pyramides sera ouvert de 13h30 à 17 heures, La Bonne soupe et Le Point Chaud étendent également leurs horaires et jours d'ouverture. À Bergerac le CCAS prévoit une ouverture de la MAT mercredi, jeudi et vendredi toute la journée. L'Atelier ouvre son accueil de jour les matins et après-midi toute cette semaine.

Les maraudes vont également être plus nombreuses dès ce mercredi 26 juin. Ce sera le cas à Périgueux comme à Bergerac. Si vous voyez une personne en difficulté dans la rue, il faut composer le 15.

