Après un hiver qui a trop duré, et un début de printemps trés arrosé, le soleil a enfin pointé le bout de son nez. Et il chauffe ! Du coup, les jardiniers ont retrouvé des couleurs .

Périgueux, Dordogne, France

Il a fait 28 degrés à Bergerac ce mercredi, 26 à Nontron. C'est un régal pour les jardiniers qui attendaient le top départ pour reprendre les bêches et mettre les mains dans la terre.

A Périgueux sur les bords de l'Isle, Michel a un grand sourire . " C'est bien parti parce que le soleil est là, ça pousse deux fois plus vite. Tout va bien. Là, je vais allumer le barbecue pour faire les grillades. Avec un soleil ravissant qu'est ce que vous voulez faire ! On revit. "

Un peu plus loin Nicole surveille ses semis et regarde la lune. " On plante pas maintenant on va repiquer .On peut pas semer parce que la lune elle est pas bonne !

En attendant la bonne lune pour planter au jardin © Radio France - Valérie Déjean

Et si vous ne savez pas résister à l'appel du jardin, réjouissez-vous, ce beau temps devrait durer jusqu'à la fin de la semaine.