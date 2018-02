Les #gelées vont s'accentuer au fil des jours. Elle seront généralisées. C'est dans le nord-est qu'elle seront les plus sévères. Mercredi prochain, les températures minimales seront comprises entre -5 et -10°C en plaine entre la #Champagne, les Ardennes, la #Lorraine et l'#Alsacepic.twitter.com/pSdYUniIgl