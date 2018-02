Périgueux, France

Ils traquent les mauvais comportements des chasseurs ! Les agents de l'ONCFS, l'Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage, et les policiers de Périgueux, mènent ce samedi des opérations de contrôles auprès des chasseurs de Dordogne. Ces contrôles ont lieu alors que l'on assiste à une explosion de la population du grand gibier. La saison dernière, par exemple, plus de 15 000 chevreuils et plus de 10 000 sangliers ont été "prélevés" dans le département. "Dans les zones urbaines, il y a des maisons partout, mais aussi des populations importantes de sangliers qui y trouvent refuge et calme, la chasse n'est pas évidente" reconnaît Christophe Mairot, chef de brigade.

Les agents de l'ONCFS travaillent en collaboration avec les policiers de Périgueux © Maxppp - PHOTOPQR/L'EST REPUBLICAIN

Gilets fluos, règles de sécurité, permis de chasser : tout y passe !

Les agents de l'ONCFS et les policiers de Périgueux contrôlent les permis de chasser (assurance, validation...) ou les armes utilisées par les chasseurs. "Faites moi voir votre étui de protection, le canon pointé vers le talus" demande, à un groupe de chasseurs en forêt de Trélissac, Christophe Mairot. Les coffres et les papiers des véhicules sont passés au peigne fin. Les policiers gardent un œil vigilant sur les règles très strictes de sécurité "aussi par rapport aux autres usagers de la nature". "On veille au respect de l'angle de 30 degrés de tir, le port des effets fluos et le respect des règles de tir en dehors des routes, des panneaux, des habitations..." détaille Christophe Mairot.

Une présence indispensable dans les zones de chasse

La présence des agents de l'ONCFS est presque devenue habituelle pour les chasseurs. "Pour moi, c'est la première fois" sourit Jean-Jacques, un chasseur de Trélissac. "On a l'habitude, nous on se tient bien, c'est très important la sécurité, les gilets oranges, les règles pour les armes" ajoute Jérôme, le président de l'association des chasseurs d'Antonne, en Dordogne.