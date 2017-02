Dordogne : les éleveurs et leurs animaux également victimes de la tempête Leiv

En Dordogne le vent a soufflé jusqu'à 120 kilomètres heure dans le nord ouest du département ce samedi matin. Sur les hauteurs de Nontron, dans le Périgord Vert, les volailles de Louis, éleveur à Sceau-Saint-Angel, ont mal vécu la tempête

"On ne pense pas forcément à eux mais les animaux ont été très perturbés par les vents violents." Louis est éleveur depuis trente ans sur les hauteurs de Nontron, à Sceau-Saint-Angel et dès vendredi soir, il a vu ses bêtes s'affoler. Poules, oies, chevaux et lapins, ils commençaient tous à avoir "des comportements bizarres". *Et ce samedi matin, quand il s'est levé, les toits en tôle de certains enclos s'étaient envolés. La cage de ces trente cailles s'était renversée. Certaines s'étaient blessées. "Je vais devoir en achever", regrette Louis.

Derrière la volière, une dizaine d'oies, plumes ébouriffées par le vent qui souffle encore à 50km/h en milieu de journée ce samedi, n'arrêtent pas de cacarder. "Ce n'est pas normal qu'elles soient autant agitées, d'habitude elles sont calmes. Elles sont tout autant stressées par le temps que nous."

"Il n'y a plus de forêt dans les vallées, du coup, nous on se prend tout de plein fouet et à chaque fois, on a des dégâts !" Louis, éleveur depuis 30 ans.

Des conséquences économiques

A quelques mètres de là, le clapier où sont blottis des lapins. Louis cherche dans la paille... "Voilà ce que je redoutais, les petits lapereaux n'ont pas survécu à la tempête certainement à cause du stress." Une dizaine venait juste de naître. Du côté des cailles pas de victime directe mais elles "ne pondront certainement pas d’œufs pendant au moins cinq jours", selon leur propriétaire. Déjà samedi, il n'y avait qu'un œuf sur le sol renversé de la cage. "D'habitude, j'en ramasse 30 par jour", souffle Louis, qui s'inquiète pour les jours à venir, en relativisant évidemment en pensant à la tempête de 99 qui avait été une catastrophe pour son père et lui à l'époque.

