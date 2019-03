Dordogne : les morilles font leur première apparition au printemps

Les morilles pointent le bout de leur chapeau en Périgord. C'est le tout début de la saison pour cette variété de champignon assez rare et peu connue des Périgourdins. Il est encore temps de la cueillir avant la hausse des températures dans les prochaines semaines.

La morille (ou morchella) sort de terre au printemps grâce à beaucoup de pluie et du soleil mais avec des températures relativement fraîches. Le champignon est reconnaissable avec sa forme conique et son chapeau alvéolé.

Blonde ou brune, la morille apprécie particulièrement les environnements frais avec des sols calcaires notamment dans le Périgord blanc, noir et pourpre.

La saison de la morille va du 15 mars au 15 mai à peu près. La morille aime surtout les terrains calcaires et on la trouve sous des arbres fruitiers comme les pommiers et les pruniers ou sous les frênes. Il y en a même au bord des ruisseaux. Par contre, en milieu forestier avec les chênes et les châtaigniers, la poussée est moins favorable." explique Daniel Lacombe, membre de la société mycologique du Périgord