Dordogne : les pêcheurs s'inquiètent

Dordogne, France

La sécheresse gagne du terrain en Dordogne. Lors d'une réunion de crise mardi, le préfet a annoncé de nouvelles mesures de restriction pour limiter les dépenses en eau. La fédération départementale de pêche et de protection des milieux aquatiques assistait à cette réunion. Pour Jean Michel Ravailhe, son président, la situation est inquiétante voire alarmante. Les niveaux d'étiage ont un mois et demi d'avance Ce qui n'est pas du tout réjouissant car Météo France n'annonce pas de précipitations conséquentes à court et moyen terme.

Faut il pour autant interdire la pêche ?

Jean Michel Ravailhe n'est pas pour. Ça ne fera pas remonter le niveau des cours d'eau .Ce n'est pas justifié non plus car le poisson dans ces conditions cherche surtout la fraîcheur .Il ne cherche pas du tout à manger. Il faut que les gens continuent à aller se promener au bord de l'eau avec leur canne à pêche. Ce sont des vigies en temps réel au bord de l'eau. L'autre jour sur le bord de l'Herault près de Bergerac, un pêcheur nous a signalé que des anguilles étaient prisonnières d'une flaque d'eau dans un ruisseau qui ne coulait presque plus. Des pêches de sauvegarde pourraient être organisées dans le courant de la semaine prochaine très ponctuellement, car ces pêches électriques sont parfois violentes pour des poissons déjà affaiblis. En attendant, les 20 000 pêcheurs de Dordogne vont donc pouvoir continuer à pratiquer leur loisir préféré dans les 4500 kilomètres de cours d'eau de Dordogne, tant que le niveau le permet!