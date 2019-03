Dordogne : les premières fraises sont arrivées !

Vous les avez sûrement repérées depuis quelques jours sur les marchés... Les premières fraises périgourdines sont là. Pour le plus grand plaisir des producteurs et des gourmands !

Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, France

L'arrivée des premières fraises, c'est le signe que le printemps est là ! Sur le marché de Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, elles sont apparues sur les étals ce dimanche 31 mars. "C'est comme les hirondelles ! Le retour des fraises, c'est la vie qui recommence et ça met de l'animation sur le marché !", se réjouit Raymond, producteur à Saint-Crépin-d'Auberoche.

Cette année, les fraises ont une bonne semaine d'avance. Alors la récolte commence tout doucement : "il y en a très peu, mais elles sont très bonnes !", explique-t-il. La barquette coûte environ 3 euros en ce moment.

Sucrées, nature ou chantilly ?

Les premières fraises, ça sent bon le printemps! Alors forcément, les clients sont ravis. "Ils les attendaient avec impatience. Parce que manger des pommes, des poires et des kiwis depuis six mois, ça commence à faire long...", plaisante le producteur derrière son étal.

Ce n'est pas Fabrice qui dira le contraire. Deux barquettes à la main, il a trouvé le dessert pour midi : "Ce sont des garriguettes, elles sont belles !".

Et la meilleure recette pour Marc, un autre client, c'est la simplicité. "Je vais les couper en petits morceaux, avec un peu de sucre dessus. Et ça fait une salade, tout simplement !".