Dordogne : les températures montent crescendo cette semaine jusqu'à 25 degrés

A partir de ce lundi, le soleil revient et ça ira crescendo jusqu'à la fin de la semaine, où il fera jusqu'à 25 degrés en Dordogne. Un temps parfait pour jardiner

Après la pluie, le beau temps. Il fera beau et chaud ce lundi, après une fin de semaine et un week-end très pluvieux. On attend jusqu'à 20 degrés ce lundi. Ce mardi, les températures baisseront, selon Météo France pour repartir de plus belle en fin de semaine et atteindre 25 degrés samedi et dimanche pour un week-end estival.

Capture d'écran des prévisions Météo France pour la journée de dimanche 9 avril © Radio France

Jardinage, bêchage, etc.

Il est temps de planter, nettoyer le jardin, à vos râteaux ! Alain, à Trélissac est un passionné. C'est son père qu'il lui a appris à bêcher et nettoyer les allées des jardins. Parfois il s'assoit et regarde ses légumes et fruits pousser. Son truc, c'est pas la pétanque mais le jardin. Un petit conseil d'Alain, planter maintenant, la lune est bonne.

"C'est beau et je suis fier ! Quand ça pousse, ça me montre à chaque fois que je n'ai pas travaillé pour rien." - Alain Michel de Trélissac

Alain coupe les branches qui ne donneront aucune pêche. © Radio France - Caroline Pomès

Mais attention ne soyez pas trop gourmands... Certains légumes comme les radis ont besoin de beaucoup de chaleur pour pousser donc soyez patients avant de les planter.