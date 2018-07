Périgueux, France

Devant les trombes d'eau, et les bourrasques de vent impressionnantes, les internautes, ce mercredi, en fin d'après-midi, ont eu le réflexe de filmer les intempéries, et de les envoyer à France Bleu Périgord via la page Facebook de la radio. Voici les images qu'ils nous ont fait parvenir de cet orage, qui, au plus fort de l'événement, a privé jusqu'à 150.000 personnes d'électricité en Dordogne.

Le département, qui était en vigilance orange aux orages, a enregistré vents jusqu'à 100 km/h, voire 120 km/h sur le Périgord vert. A Coulouniers-Chamiers, on a enregistré jusqu'à 18 litres d'eau par mètre carré en six minutes, selon Météo France.