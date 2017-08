Dordogne : nouvelles restrictions de prélèvements d'eau

La préfecture de la Dordogne annonce ce jeudi de nouvelles mesures de restriction de l'usage de l'eau dans le département. A cause du déficit de précipitations, certains cours d'eau fragiles enregistrent une diminution importante de leurs débits.

Les Périgourdins vont devoir plus que jamais faire attention à l'eau qu'ils utilisent. La préfecture de la Dordogne annonce ce jeudi un renforcement des restrictions de prélèvements sur certains cours d'eau du département. Fin juillet déjà des mesures avaient été prises dans ce sens. Suite à la réunion du comité de gestion de l'eau ce mardi, au vue de la situation hydrologique du département, la préfète de la Dordogne a décidé de renforcer ces restrictions.

Déficit de précipitations de 10 à 60% dans le département

La préfecture estime que " si les précipitations de juin et début juillet ont permis une situation globalement favorable de l'humidité des sols jusqu'à aujourd'hui, la situation pluviométrique est en revanche déficitaire au mois d'août". Malgré les orages localisés, "le département accuse un déficit de précipitations de 10% pour la partie nord du département à 60% pour la partie sud-est du département". Si il n'y a pas de gros problèmes pour les cours d'eau importants, " sur les petits bassins versants la situation est plus délicate et plusieurs cours d'eau ont franchi cette semaine de nouveaux seuils de restriction". Ce sont ainsi 19 cours d'eau pour lesquels tous les prélèvements sont interdits y compris les prélèvements domestiques.

Interdiction totale des prélèvements y compris domestiques dans dix-neuf cours d'eau

La préfère a donc décidé de renforcer les mesures de restriction des usages de l'eau et rappelle qu'il faut être économe de sa consommation d'eau que l'on soit particulier ou professionnel.

Seuil d’alerte (interdiction de prélèvement un jour par semaine) : la Pude, la Sauvanie, l'Euche et le Chironde-Coly

Seuil d’alerte renforcée (interdiction de prélèvement 3,5 jours par semaine, 50 %) : le Tardoire, le Bandiat, la Crempse, le Cern, la Beune et l'Enea, la Banège et la Lémance.

Seuil de crise (l'interdiction de prélèvement y est totale, y compris pour les prélèvements domestiques) : la Belle, le Boulou, le Vern, la Beauronne les Lèches, la Beauronne de Chancelade, le Céou amont, le Céou aval, la Germaine-Melve-Lizabel, le Tournefeuille, le Caudeau-Louyre, la Couze, le Couzeau, la Gardonnette, la Conne, le Lidoire, , l'Estrop, le Seignal, la Bournègue.

Le détail des mesures de limitation des prélèvements de l'eau en Dordogne est consultable dans les mairies, à la DDT de la Dordogne, sur le site internet de la préfecture et sur le site de Propluvia, outil de gestion des arrêtés de restriction d'eau.