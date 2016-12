Dordogne : pour le nouvel an, offrez-vous un petit bout de réserve zoologique

La réserve zoologique de Calviac en Périgord, créée en 2008, vous propose via une plate forme de financement participatif de devenir propriétaire d'un petit bout de cette réserve. Une manière de boucler son financement et d'assurer sa survie. La réserve protège de nombreuses espèces très rares

Noël passé, on peut quand même faire un cadeau, ou se faire un cadeau qui fait du bien aux animaux. La réserve zoologique de Calviac lance un appel aux dons sur un célèbre site de financement participatif, kisskissbankbank.com.

Il s'agit de boucler le budget de la réserve en cette fin d'année. Il manque 10 000 euros. 1400 euros ont déjà été récoltés depuis le lancement de la collecte. On peut faire un don directement via le site internet du zoo et s'offrir un petit bout de la réserve, un tête à tête avec un lémurien, tout depend de votre budget, de 5 euros à 550 euros.

Mario le tapir, ancien pensionnaire de la réserve de Calviac - Emmanuel Mouton, zoo de Calviac

Pour rappel, à Calviac, le pourcentage d’espèces menacées (50 %) ou d’espèces en programmes d’élevage (72 %) est l’un des plus élevés au monde.

Actuellement, la réserve est ouverte tous les jours de 13 h 30 à 17 heures (dernière entrée à 15 h 30).