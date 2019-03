Dordogne : quelle météo pour votre semaine de reprise après les vacances ?

Par Noémie Philippot, France Bleu Périgord

Lundi 4 mars, c'est la reprise pour les Périgourdins. Après deux semaines de vacances très ensoleillées, la Dordogne entre bel et bien dans le mois de mars et la météo qui va avec : averses et éclaircies vont alterner cette semaine.