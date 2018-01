Dordogne, France

Il a beaucoup plu sur le département, il pleut et il pleuvra encore la semaine prochaine. Les prévisionnistes de Météo France à Agen ne sont pas très optimistes sur les jours à venir. Ils ont fait leur compte ; depuis le début du mois de janvier il est tombé entre 60 et 125 millimètres d'eau. C'est ce qui tombe habituellement en un mois. C'est le Périgord vert qui a été le plus arrosé. On attend jusqu'à 30 millimètres d'eau ce week-end.

La douceur persiste. Les températures sont au dessus des normales saisonnières .

La douceur persiste avec des températures supérieures de deux à trois degrés aux normales saisonnières. Depuis la fin du mois de décembre, il n'y a eu qu'un jour de gelée. Cette pluie plombe le moral des périgourdins. Anaïs Binet, psychologue, constate l'effet de la météo sur la fréquentation de son cabinet "

Les consultations augmentent pendant la période d'hiver"- Anais Binet

Pour garder le moral, la psychologue conseille de continuer de sortir et de ne pas rester enfermé. Il faut aussi savoir être patient, et attendre le retour du soleil. Il devrait faire une courte apparition en milieu de semaine prochaine.