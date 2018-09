Beynac-et-Cazenac, Dordogne, France

Ce n'est pas la première fois qu'il montre son opposition au projet de contournement de Beynac. Ce samedi 15 septembre, Stéphane Bern s'est une nouvelle fois exprimé à ce sujet. Invité sur France Inter à l'occasion des Journées du patrimoine, et du loto du patrimoine, l'animateur en a profité pour réagir contre ces travaux dans la vallée de la Dordogne.

"On massacre en permanence le patrimoine, et pas seulement le patrimoine bâti, mais aussi les sites naturels, la vallée de Beynac par exemple, ou près de Strasbourg. C'est monstrueux, c'est toute une faune, une flore qu'on abat... Tout ça pour construire une autoroute. On marche sur la tête", a déclaré Stéphane Bern.

Celui est chargé de mission de préservation du patrimoine, par Emmanuel Macron, s'est déjà opposé plusieurs fois avec Germinal Peiro, président du département de la Dordogne et fervent défenseur du projet de Beynac.

Il a d'ailleurs profité de l'interview pour lui envoyer un nouveau tacle. "C'est de tous azimuts, les hommes politiques sont de tous bords. Certains à gauche, comme à Beynac. D'autres plus à droite, dans l'est de la France, à Kolbsheim", a ajouté l'animateur.