A cause de la tempête qui a touché la Dordogne mercedi, Toni Buccellari boucher à Lisle a perdu toute la viande stockée dans sa chambre froide. Sa boutique ne tourne plus depuis trois jours. Des habitants veulent lui venir en aide.

Trois jours après le passage de la tempête en Dordogne, le courant n'est pas revenu partout dans le département. Des particuliers ou des professionnels vivent dans le noir, privés de téléphone fixe, de réseau Internet. C'est le cas à Lisle pour Toni Buccellari. Ce jeune boucher de 21 ans s'est installé dans ce petit village il y a à peine un mois.

500 kilos de viande jeté à la poubelle

Mercredi, la tempête n'a pas épargné son commerce. "Le courant est coupé. Ce samedi je suis allé porté 500 kilos de viande à l'abattoir. Tout était perdu. Des carcasses, des pâtés, des andouillettes, etc. _Il y en a pour 4.000 euros de marchandise_." Un vrai coup dur pour le boucher contraint de nettoyer toute sa boutique avec l'aide de sa mère et de sa compagne. "Il faut tout remettre en ordre et désinfecter. La boutique doit vite se remettre en route car il y a des crédits à payer," confie Sandrine, la maman.

Les vitrines sont vides. © Radio France - Benjamin Fontaine

Dans la boutique à la devanture rouge, tout est vide ou presque. Seuls des saucisses sèches et du chorizo sont posés sur le comptoir. Toni passe la raclette dans la chambre froide. Un générateur placé dans la rue permet d'alimenter quelques lampes. "On me l'a prêté."

En plus de sa famille, le boucher peut compter sur le soutien d'habitants et commerçants du village. "On veut aider Tomi parce qu'il est jeune et qu'il s'est installé pour faire vivre le village. On veut le soutenir en mettant en place une cagnotte pour essayer de couvrir quelques frais et créer un cercle d'entraide," explique Julien, un habitant. "C'est important la solidarité dans notre campagne," ajoute Tommi, gérant d'un bar sur la place, lui aussi touché par la tempête.

Un pot commun pour aider Toni

Les deux hommes veulent lancer un pot commun et inviter ceux qui le souhaitent à donner un peu pour aider Toni à remonter la pente. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à contacter le standard de France Bleu Périgord au 05 53 53 82 82 ou à nous envoyer un message privé sur la page Facebook de France Bleu Périgord.