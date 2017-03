Dordogne : toujours 7 000 foyers privés d'électricité

Ce mardi matin, 7 000 foyers périgourdins restent privés d'électricité suite au passage de la tempête Zeus hier en Dordogne. Enedis promet un rétablissement des lignes d'ici ce soir.

Le plus gros de la tempête est passé. Ce mardi matin, 7 000 foyers périgourdins doivent pourtant toujours s'éclairer à la bougie. C'est bien moins qu'hier. Au plus fort de la tempête, 36 000 foyers en Dordogne n'avaient plus d'électricité.

7000 foyers encore prévus d'électricité mais une situation en cours d'amélioration #Zeus Merci @enedis_@enedis_aqui_N https://t.co/FbvkfhR4hU — Préfet de Dordogne (@Prefet24) March 6, 2017

Il faut dire que les vents ont soufflé très fort hier. Partout dans le département, les vents ont dépassé les 100 km/h. Météo France a enregistré des rafales allant jusqu'à 120 km/h à Coulounieix-Chamiers, près de Périgueux.

►►► LIRE AUSSI : Dordogne : un automobiliste meurt écrasé par un arbre dans sa voiture

Du courant ce soir

Dès hier, les agents d'Enedis, l'ex-ERDF, étaient sur le pont pour rétablir les lignes électriques. Ils seront encore à pied d'oeuvre toute la journée de mardi et promettent ainsi un retour de l'électricité d'ici ce soir, "sauf peut-être dans les zones les plus isolées du Périgord."