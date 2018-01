Nouveau rebondissement dans l'affaire des grenouilles de Grignols. Il y a un mois la cour de cassation a ordonné aux époux Pecheras de reboucher leur mare pour la tranquilité de leurs voisins. Seulement voilà, impossible pour eux d'envisager de prendre leurs pelles car la loi le leur interdit. La mare abrite des espèces protégées.

Annie et Michel Pecheras condamnés à rembourser près de 30.000 euros à leurs voisins se disent prêts à porter l'affaire devant la cour européenne, mais avant cela, la Sepanso, association protectrice de l'environnement a eu une idée. Avec la Société Nationale de Protection de la Nature elle envisage de faire une tierce opposition. Une procédure qui permet de demander un nouveau jugement devant la cour d'appel de Bordeaux. Ces associations estiment qu'elles ont un intérêt à prendre part à ce procès.

Ce que nous préoccupe c'est la destruction d'une zone naturelle" - Gérard Charollois

"Les associations de protection de la nature ont un intérêt à protéger les milieux de vie des animaux sauvages. Ce qui nous préoccupe dans cette affaire c'est la destruction d'une zone naturelle où vivent des espèces protégées. On ne voudrait pas que la nature soit victime d'une querelle de voisinage. Tout cela est ridicule. Nous voulons défendre la nature, on peut le faire, on va le faire," explique Gérard Charollois, président d'honneur de la Sepanso. "La question de protection des espèces n'a pas été soumise pour le moment. Il n'a été question que d'un trouble de voisinage. Nous allons inviter le tribunal à se prononcer sur ce sujet." Une assignation devrait être déposée dans les prochaines semaines. Le tribunal sera ensuite libre de recevoir ou non cette nouvelle action.