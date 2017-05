Sortez les ombrelles et les bouteilles d'eau : il va faire jusqu'à 34 degrés en Dordogne !

Météo France prévoit des températures largement au-dessus des normales saisonnières pour les jours à venir. Il fera même jusqu'à 34 degrés vendredi en Périgord noir !

Prévoyez vos chapeaux ! Une vague de chaleur arrive sur le Périgord. A partir de ce mercredi, les températures vont s'envoler, dépassant localement les 34 °C. Par endroit on frôlera les records de saison enregistrés en 2001.

La journée de samedi s'annonce la plus chaude de la semaine - Météo France

Des pics en fin de semaine

Les thermomètres s'affoleront dès vendredi, mais c'est ce samedi que le mercure sera au plus haut. Localement, il atteindra les 34 °C. C'est au sud du département qu'on subira le plus ces premières chaleurs. Notamment en Vallée de la Dordogne et de la Vézère. Des températures largement au dessus des normales saisonnières qui oscillent d'habitude entre 21 et 23 °C.

De l'air venu des tropiques

Cette vague de chaleur va débuter dès jeudi. L'anticyclone des Açores semble s'installer pour de bon en Europe, amenant de belles journées ensoleillées. Et c'est ce soleil qui réchauffera dans un premier temps la masse d'air. Plus tard en fin de semaine, l'anticyclone remontera vers le nord et apportera dans sa course un flux de sud qui nous fera remonter de l'air directement des tropiques. Même si en fin de semaine, la masse d'air se rafraîchira un peu. Les température resteront au dessus des 25 °C en journée.