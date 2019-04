Dordogne : vous pouvez investir dans la future centrale solaire de Thenon

Six mois avant le lancement du chantier, la société JPEE lance un financement participatif pour compléter le financement de la future ferme photovoltaïque de Thenon. L'investissement est rémunéré 5% par an.

Thenon, France

La construction du parc photovoltaïque de Thenon doit commencer en septembre, sur 16 hectares de terrain abandonnés depuis la construction de l'autoroute A-89 il y a plus de 10 ans. Le constructeur, la société normande JP Energie environnement JPEE, a ouvert un financement participatif ce mardi 2 avril, pour compléter son financement.

Un prêt rémunéré à 5% par an

Le constructeur s’était engagé à proposer ce financement participatif devant la Commission de régulation de l'énergie, mais les 200.000 euros empruntés aux particuliers ne représentent que 1,8% des 11 millions d'euros de l'investissement total. Seuls les habitants de Dordogne et des départements limitrophes peuvent investir sur la plateforme JPEE-éco-épargnant, pour un montant compris entre 200 euros et 10.000 euros. Leurs obligations seront rémunérées 5% par an pendant cinq ans, avant le remboursement du capital.

Ce financement participatif permet de réduire le montant emprunté aux banques, et pour le directeur général de JPEE, Xavier Nass, ce financement participatif permet d'impliquer les riverains du site.

Toutes les autorisations sont maintenant acquises, et le chantier de construction de la ferme photovoltaïque de Thenon doit démarrer en septembre sur 16ha de terrains sans valeur agricole au lieu-dit "Les Clauds", sur lesquels ASF avait installé sa fabrique d'enrobé pendant la construction de l'A-89.

Le chantier de la ferme photovoltaïque commencera à l'automne par des terrassements, avant la construction des structures qui supporteront les panneaux photovoltaïques, puis la pose et un très long câblage jusqu'au raccordement au réseau électrique. La production d'électricité doit démarrer en juin 2020. Cette centrale solaire doit produire 14 mégawatts par an, soit la consommation d'environ 8.300 habitants. Le Département, la commune de Thenon et la communauté de communes toucheront environ 54.000 euros de taxes par an, sans compter la location d'une partie des terrains propriété de la commune et de la communauté de communes.