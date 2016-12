Double dose de soleil dans la Loire pour finir l'année

Météo France a déjà relevé plus de 120 heures d'ensoleillement dans la Loire. C'est deux fois plus que d'habitude. Ceci-dit, pas de record battu. La référence reste décembre 2015.

À défaut de neige, double dose de vitamine D dans la Loire pour conclure 2016 ! Le compteur a dépassé les 120 heures de soleil mercredi soir alors qu'en moyenne les rayons nous caressent 60 heures à ce moment-là de l'année.

De quoi compenser un déficit de lumière : sur les six premiers mois de 2016, Météo France a relevé 90 % de l'ensoleillement habituel.

On ne bat pas le record absolu, celui de décembre 2015, soit 174 heures ! Tout au plus samedi soir, on devrait approcher les 150 heures d'ensoleillement, ce qui classe ce mois de décembre comme le deuxième le plus lumineux depuis 1971, année lors de laquelle Météo France a commencé à faire des relevés sur Andrézieux-Bouthéon.

Comme un anticyclone persistant a bloqué l'arrivée des perturbations atlantiques, les précipitations sont inférieures aux normales saisonnières sur la plupart des régions, c'est le cas aussi dans la Loire : 43 % de déficit. Pas de quoi faire de ce mois de décembre le plus sec depuis belle lurette. Le pluviomètre affiche 21 mm, bien au-dessus des quatre petits millimètres enregistrés en 2001.