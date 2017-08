Double record de chaleur à Besançon

Vous avez chaud ? Vous transpirez ? Vous n'êtes pas les seuls et c'est normal. Le 29 août n'a jamais été aussi chaud à Besançon avec 35,1 degrés cette année !

C'est un double record de chaleur battu mardi 29 août à Besançon : 35,1 degrés ! Le précédent record sur la journée remonte à 2015 avec 33,2 degrés. Le record est également battu sur une période de six jours qui était de 33,3 degrés en 2016.

35,1 degrés à Besançon, c'est du jamais vu depuis 1929 et les premières mesures de Météo France. La moyenne sur une journée de 29 août est de 23 degrés. Nous sommes donc cette année près de douze degré au-dessus. "Mais l'air est sec alors c'est supportable", selon un prévisionniste de Météo France à Besançon. Ça dépend pour qui ...

L'air est surement plus respirable dans le Haut-Doubs où les records de chaleur n'ont pas été battus même avec 29 degrés à Pontarlier et 30 à Levier. Le département du Jura, en alerte canicule, enregistre "seulement" 33,5 degrés à Tavaux. C'est moins qu'à Besançon alors que le Doubs n'est pas en alerte parce que les mesures se font sur six jours et que les seuils d'alerte diffèrent d'une département à l'autre. Alors oui, il fait chaud, mais "jeudi, vous allez m'appelez pour me dire qu'il fait froid", s'amuse le prévisionniste météo. Il ne fera plus que 20 degrés maximum dans le Doubs