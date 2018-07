Maubeuge, France

Après avoir boudé le jet d'eau Yoé Ma se laisse faire, son grand frère Ananda lui est un comme un pacha assis à profiter de l'eau. Avec le mercure qui monte, Miguel Desjardin, soigneur, est obligé de tripler le nombre de douches par jour (entre 6 et 7 par jour). Un moyen de détendre un peu les pachydermes qui sont tendus avec ces chaleurs.

Des glaces au poisson et au boeuf pour les ours au goûter

Les ours et les ratons laveurs ont carrément droit eux à des glaces pour le goûter, alors pas des bâtonnets ou des cornets, mais des gros seaux de glace où les soigneurs ajoutent des pommes, mais aussi du poisson ou du bœuf pour rafraîchir les bêtes.

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Chaque animal peut aussi trouver refuge dans un coin ombragé, ou dans un enclos ventilé, un enclos vérifié tous les soirs pour les tortues qui supportent mal le chaud, les soigneurs ajustent donc au jour le jour, l'ouverture des fenêtres ou la force de la ventilation.

Raman, le nouveau lion lui profite du frais dans son enclos intérieur. Le mâle reproducteur de 2 ans et demi vient d'un parc belge dans le cadre du programme d'élevage européen.

Raman le nouveau locataire du zoo - Jimmy Ebel

Le lion asiatique, une espèce très rare

Il est beaucoup plus petit qu'un lion africain, avec une crinière moins touffue, mais il est plus robuste, et plus agressif que ses cousins. C'est une espèce très rare explique Jimmy Ebbel, le directeur du zoo, puisqu'il ne reste que quelques centaines d'individus dans une réserve indienne. L'objectif c'est donc de faire des petits lionceaux avec une des deux femelles du parc Kalindi et Bayan, car l'ancien mâle du zoo est mort cet hiver.

Mais pour avoir des bébés, il faut que Monsieur se sente le plus à l'aise possible, il est donc en phase d'acclimatation, il va déjà s'habituer à son enclos intérieur, extérieur, puis il sera présenté à ses prétendantes, mais chaque chose en son temps explique le directeur du parc qui espère quand même que Raman sera visible d'ici la fin de l'été par les visiteurs du zoo.