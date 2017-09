Douze pompiers de Vaucluse en mission à Saint-Martin jusqu'à dimanche

Les pompiers de Vaucluse poursuivent leur mission, à Saint-Martin, l'île dévastée par l'ouragan Irma. Ils participent aux opérations de déblaiement et de ravitaillement de la population.

Ils sont douze vauclusiens (dix pompiers, un médecin, un infirmier). Ils sont partis d'Avignon pour Saint-Martin il y a quinze jours, ils sont rattachés à une équipe de 64 hommes venus de tout le sud-est.

Sur place, ils participent aux opérations de ravitaillement. Ils ont suspendre leur mission au moment du passage d'un autre ouragan, Maria. Mais ils ont vite repris leur activité.

#Guadeloupe Alors que l'#ouraganMaria s'éloigne, les forces de sécurité et de secours sont à la tâche pr dégager les voies de communication pic.twitter.com/ReqeeozTJw — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) September 19, 2017

"On distribue de l'eau et des vivres, raconte le commandant Jean-Louis Imbert qui dirige les pompiers vauclusiens sur l'ïle. On dispose de petits colis ou de gros conditionnement. Il faut les répartir entre les familles nombreuses, les couples, les célibataires. Pas facile, quand on ne connait pas les gens."

Bâchage et déblaiement

Les pompiers vauclusiens mènent aussi des opérations de déblaiement.

On bâche les bâtiments publics, les écoles... On a bâché l'hôpital de Marigot, par exemple. On enlève des matériaux qui risquent de tomber, on dégage des entrées, on remet des portes (J.L Imbert)

Sur place, la situation est calme, explique le commandant Jean-Louis Imbert.

"On ne voit plus d'incivilités, dit-il. Les premiers jours, les gens cherchaient de l'essence et certains ont voulu siphonner les véhicules du centre. Mais maintenant, c'est fini."

Les pompiers vauclusiens restent sur place jusqu'à dimanche. Ils seront ensuite rapatriés, et retrouveront leur caserne... et leur famille.