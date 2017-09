Douze pompiers du Vaucluse en renfort à Saint-Martin et Saint-Barthélemy

Après le passage de l'ouragan Irma à Saint-Barthélémy et Saint-Martin, de nombreux pompiers de métropole sont arrivés en renfort sur les deux îles dévastées. Parmi eux, douze pompiers vauclusiens.

L'ouragan Irma a fait dix morts dans la partie française de Saint-Martin. L'île de Saint-Barthélémy a également été ravagée par les vents violents. C'est au tour de l'ouragan José de frapper ces deux îles. 453 sapeurs-pompiers sont déjà mobilisés sur place. Une centaine d'autres doivent arriver en renfort. Parmi eux, 12 pompiers vauclusiens. Pour le moment ils sont stationnés en Guadeloupe. Ils devraient se rendre rapidement sur les deux îles après le passage de l'ouragan José.

Un détachement spécifique

Ces douze pompiers vauclusiens font partie d'un détachement spécifique : "Sauvetage et déblaiement". Ils sont formés à ce genre de catastrophe et sont équipés de matériel de localisation et d'outils tels que des tronçonneuses à eau pour découper le béton, pour aller chercher les victimes potentielles sous les gravats.

Une équipe cynotechnique est également mobilisée. Elle est composée de maîtres-chiens accompagnés de leurs animaux. Les 12 pompiers vauclusiens vont travailler à pied d'oeuvre pendant une quinzaine de jours sur ces îles de Saint martin et de Saint Barthélémy.