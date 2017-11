Drôme-Ardèche : de la neige en quantité sur les reliefs, circulation délicate

La neige est tombée et tombe encore au-dessus de 600 mètres d'altitude en Ardèche comme dans la Drôme. Les équipements spéciaux sont recommandés voire obligatoires pour circuler sur les secteurs concernés.

Ce sont des chutes de neige significatives qui ont commencé à tomber durant la nuit de dimanche à lundi en Drôme et en Ardèche. Il neige au-dessus de 600 mètres d'altitude sur les reliefs ardéchois et du Vercors aux Baronnies côté Drôme. Déjà 10 à 15 centimètres de neige fraîche en plus. Météo France annonce une couche allant jusqu'à 50 cm sur le Vercors. Même le mont Ventoux légèrement enneigé la semaine dernière est désormais recouvert de 10 cm de neige.

Neige, vent et températures glaciales

Les équipements spéciaux sont conseillés au-dessus de 600 mètres d'altitude. Ils sont obligatoires au-dessus de mille mètres. Les principaux axes sont dégagés par les services départementaux des routes. La difficulté, c'est le vent qui rabat la neige sur les chaussées et forme des congères.